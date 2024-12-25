У Вінницькій області зіткнулись Geely та Subaru: четверо людей загинули, є поранені

У Вінницькій області 25 грудня зіткнулись Geely та Subaru. Четверо людей загинули, ще двоє постраждали.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на ДСНС у Вінницькій області.
"Сьогодні зранку (25 грудня, - ред) між селами Тарасівка та Чечелівка Гайсинського району сталася жахлива дорожньо-транспортна пригода", - йдеться у повідомленні.
Фото з місця аварії у Вінницькій області, де загинули четверо людей (facebook.com/dsnsvin, facebook.com/gaysinpolice)
Як зазначили рятувальники, внаслідок зіткнення двох автомобілів, Subaru та Geely загинули четверо людей, ще двоє отримали травми.
"Рятувальники за допомогою спеціального обладнання, деблокували тіла загиблих із салону одного з авто", - додали у ДСНС.
Причини та обставини трагедії наразі з’ясовують слідчі Національної поліції.
Як повідомлялось, 22 грудня поблизу села Лоєва на Прикарпатті сталася масштабна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок аварії були госпіталізовані 13 людей.
Крім того, смертельна ДТП сталася у Вінницькій області в ніч на 21 грудня. Внаслідок аварії загинули троє осіб.
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