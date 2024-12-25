У Вінницькій області зіткнулись Geely та Subaru: четверо людей загинули, є поранені

Як повідомлялось, 22 грудня поблизу села Лоєва на Прикарпатті сталася масштабна ДТП за участю позашляховика та мікроавтобуса. Внаслідок аварії були госпіталізовані 13 людей.

Крім того, смертельна ДТП сталася у Вінницькій області в ніч на 21 грудня. Внаслідок аварії загинули троє осіб.

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