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В Винницкой области столкнулись Geely и Subaru: четыре человека погибли, есть раненые

Фото: в Винницкой области столкнулись Geely и Subaru 25 декабря, четыре человека погибли (facebook.com/dsnsvin)
Автор: Наталия Гурковская

В Винницкой области 25 декабря столкнулись Geely и Subaru. Четыре человека погибли, еще двое пострадали.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на ГСЧС в Винницкой области.

"Сегодня утром (25 декабря, - ред) между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

 

Фото с места аварии в Винницкой области, где погибли четыре человека (facebook.com/dsnsvin, facebook.com/gaysinpolice)

Как отметили спасатели, в результате столкновения двух автомобилей, Subaru и Geely погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

"Спасатели с помощью специального оборудования, деблокировали тела погибших из салона одного из авто", - добавили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи Национальной полиции.

Как сообщалось, 22 декабря вблизи села Лоева на Прикарпатье произошло масштабное ДТП с участием внедорожника и микроавтобуса. В результате аварии были госпитализированы 13 человек.

Кроме того, смертельное ДТП произошло в Винницкой области в ночь на 21 декабря. В результате аварии погибли три человека.

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