В Винницкой области столкнулись Geely и Subaru: четыре человека погибли, есть раненые

"Сегодня утром (25 декабря, - ред) между селами Тарасовка и Чечеловка Гайсинского района произошло ужасное дорожно-транспортное происшествие", - говорится в сообщении.

Фото с места аварии в Винницкой области, где погибли четыре человека (facebook.com/dsnsvin, facebook.com/gaysinpolice)

Как отметили спасатели, в результате столкновения двух автомобилей, Subaru и Geely погибли четыре человека, еще двое получили травмы.

"Спасатели с помощью специального оборудования, деблокировали тела погибших из салона одного из авто", - добавили в ГСЧС.

Причины и обстоятельства трагедии сейчас выясняют следователи Национальной полиции.