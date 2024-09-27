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У Вінницькій області затримано фельдшера, який слідкував за ЗСУ, приєднуючись до колон

Фото: агент блогера Лебедєва "Лохматого" затриманий у Вінницькій області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Гурковська

У Вінницькій області СБУ затримала агента РФ з кола блогера Лебедєва "Лохматого". Він слідкував за переміщеннями ЗСУ, доєднуючись до їх колон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на СБУ.

"Контррозвідка Служби безпеки затримала агента ФСБ, який працював на РФ у центральних регіонах України. Зловмисник шпигував за переміщенням бойової техніки Сил оборони у напрямку передової", - йдеться у повідомленні.

Під "прицілом" ворога були підрозділи ЗСУ, що рухалися автошляхами Вінницької та Черкаської областей.

"Таким чином російська спецслужба сподівалася у режимі реального часу відслідкувати маршрути руху колон українських військ, щоб скоригувати по них повітряний удар", - розповіли в СБУ.

 

Що відомо про зрадника?

Для виконання цього завдання ФСБ дистанційно завербувала 51-річного фельдшера однієї з медустанов у Вінницькій області, якого "обрали" через його прокремлівську активність у Telegram-каналах.

За інструкцією окупантів їхній агент на своєму авто виїжджав на міжрегіональні автотраси, де відстежував переміщення підрозділів Сил оборони.

"Задокументовано епізод, коли, виявивши військову колону, фігурант "сів їй на хвіст" і їхав за нею майже 100 км. Таким чином він намагався встановити маршрут, а також кількість і види техніки у колоні", - зазначили у відомстві.

Контррозвідники СБУ своєчасно викрили зрадника і затримали його поблизу власного помешкання. 

На місці затримання у фігуранта вилучено мобільний телефон, який він використовував для комунікації із "зв’язковим" ФСБ - Сергієм Лебедєвим (більш відомий як блогер "Лохматий") з Донецька.

Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Що відомо про мережу агентів "Лохматого"

У червні 2023 року СБУ викрила Лебедєва на розвідувально-вибуховій діяльністі проти України та повідомила про підозру у державній зраді та порушенні законів та звичаїв війни.

У ході розслідування злочинних дій "Лохматого" було встановлено, що за вказівкою ФСБ він дистанційно створив у Миколаївській області власну агентуру. Зокрема, у серпні 2023 року СБУ затримала у Миколаєві інформатора блогера ФСБ Сергія Лебедєва, яка "зливала" фото та відео з місць ворожих "прильотів".

Вже у жовтні 2023 року під Миколаєвом правоохоронці викрили одну із численних мереж російських агентів. До неї входили 13 інформаторів.

У липні 2024 року суд ухвалив вирок блогеру Сергію Лебедєву. Сам він у 2022 році скоригував удар російськими ракетами С-300 по багатоповерхівці в Миколаєві.

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