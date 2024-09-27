В Винницкой области задержан фельдшер, который следил за ВСУ, присоединяясь к колоннам

"Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, работавшего на РФ в центральных регионах Украины. Злоумышленник шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой", - говорится в сообщении.

Под "прицелом" врага были подразделения ВСУ, двигавшиеся по автодорогам Винницкой и Черкасской областей.

"Таким образом, российская спецслужба надеялась в режиме реального времени отследить маршруты движения колонн украинских войск, чтобы скорректировать по ним воздушный удар", - рассказали в СБУ.

Что известно о предателе?

Для выполнения этой задачи ФСБ дистанционно завербовала 51-летнего фельдшера одного из медучреждений в Винницкой области, которого "избрали" из-за его прокремлевской активности в Telegram-каналах.

По инструкции оккупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны.

"Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант "сел ей на хвост" и ехал за ней почти 100 км. Таким образом, он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне", - отметили в ведомстве.

Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили предателя и задержали его вблизи собственного дома.

На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с "связным" ФСБ - Сергеем Лебедевым (более известный как блогер "Лохматый") из Донецка.

Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.