В Винницкой области задержан фельдшер, который следил за ВСУ, присоединяясь к колоннам

В Винницкой области СБУ задержала агента РФ из круга блогера Лебедева "Лохматого". Он следил за перемещениями ВСУ, присоединяясь к их колоннам.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на СБУ.
"Контрразведка Службы безопасности задержала агента ФСБ, работавшего на РФ в центральных регионах Украины. Злоумышленник шпионил за перемещением боевой техники Сил обороны в направлении передовой", - говорится в сообщении.
Под "прицелом" врага были подразделения ВСУ, двигавшиеся по автодорогам Винницкой и Черкасской областей.
"Таким образом, российская спецслужба надеялась в режиме реального времени отследить маршруты движения колонн украинских войск, чтобы скорректировать по ним воздушный удар", - рассказали в СБУ.
Для выполнения этой задачи ФСБ дистанционно завербовала 51-летнего фельдшера одного из медучреждений в Винницкой области, которого "избрали" из-за его прокремлевской активности в Telegram-каналах.
По инструкции оккупантов их агент на своем авто выезжал на межрегиональные автотрассы, где отслеживал перемещение подразделений Сил обороны.
"Задокументирован эпизод, когда, обнаружив военную колонну, фигурант "сел ей на хвост" и ехал за ней почти 100 км. Таким образом, он пытался установить маршрут, а также количество и виды техники в колонне", - отметили в ведомстве.
Контрразведчики СБУ своевременно разоблачили предателя и задержали его вблизи собственного дома.
На месте задержания у фигуранта изъят мобильный телефон, который он использовал для коммуникации с "связным" ФСБ - Сергеем Лебедевым (более известный как блогер "Лохматый") из Донецка.
Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.
В июне 2023 года СБУ разоблачила Лебедева на разведывательно-взрывной деятельности против Украины и сообщила о подозрении в государственной измене и в нарушении законов и обычаев войны.
В ходе расследования преступных действий "Лохматого" было установлено, что по указанию ФСБ он дистанционно создал в Николаевской области собственную агентуру. В частности, в августе 2023 года СБУ задержала в Николаеве информатора блогера ФСБ Сергея Лебедева, которая "сливала" фото и видео с мест вражеских "прилетов".
Уже в октябре 2023 года под Николаевом правоохранители разоблачили одну из многочисленных сетей российских агентов. В нее входили 13 информаторов.
В июле 2024 года суд вынес приговор блогеру Сергею Лебедеву. Сам он в 2022 году скорректировал удар российскими ракетами С-300 по многоэтажке в Николаеве.
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