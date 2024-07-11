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Навів С-300 на Миколаїв. Кремлівського "воєнкора" судили заочно

Четвер 11 липня 2024 17:00
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Навів С-300 на Миколаїв. Кремлівського "воєнкора" судили заочно Ілюстративне зображення (ssu.gov.ua)
Автор: Сергій Пишкін

Суд виніс вирок зраднику Сергію Лебедєву, який працює на Федеральну службу безпеки (ФСБ). У 2022 він скоригував удар російськими ракетами С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал Служби безпеки України (СБУ).

Лебедєв, своєю чергою, відомий під псевдонімом "Лохматий". Він працює на ФСБ як "позаштатний воєнкор" московського інформаційного агентства "РИА Новости" й наразі переховується на території тимчасово окупованого Донецьку.

Суд призначив Лебедєву 15 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Лебедєв

Згідно з даними слідства, зрадник виконував завдання ФСБ за декількома напрямками. Одне з них збір розвідданих про Сили оборони та коригування повітряних атак Росії на цивільну інфраструктуру України.

Для цього зрадник залучав інформаторів, яких знаходив у власному Telegram-каналі. За наведенням одного із користувачів Лебедєв скоригував удар російськими ракетами С-300 по багатоповерхівці у Миколаєві восени 2022 року.

Навів С-300 на Миколаїв. Кремлівського &quot;воєнкора&quot; судили заочно

Фото: Сергій Лебедєв (ssu.gov.ua)

Зокрема до співпраці він залучив мешканця Закарпаття, який "злив" йому локації військових підрозділів у прикордонному регіоні.

"Одночасно Лебедєв брав активну участь у підготовці замовних сюжетів для кремлівських телеканалів. Там він поширював фейки про Сили оборони та обстановку на фронті", - додає СБУ.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що СБУ повідомила про підозру пастору-агенту ФСБ, який завербував своїх синів, щоб шпигувати за підрозділами українських військ.

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