Деталі справи

Організатором "схеми" виявились директор філії, двоє його заступників та головний бухгалтер.

"У складі організованої групи вони з березня 2022 року вносили до бухгалтерської документації відомості про нарахування працівникам апарату управління філії доплати за бригадним підрядом, виплата якої на період дії воєнного стану в Україні обмежена", - пише Офіс генпрокурора.

Фото: у Вінницькій області викрито керівництво філії УЗ на багатомільйонній розтраті (t.me/pgo_gov_ua)

Підозрювані нараховували "надбавки" працівникам, які не були залучені до робіт, пов'язаних з рухом потягів, забезпеченням безпеки руху, безперебійної роботи компанії та інших. Частину коштів звертали на свою користь.

Що загрожує

Дії підозрюваних було кваліфіковано як розтрата майна в особливо великих розмірах, вчинена організованою групою шляхом зловживання службовим становищем, та службове підроблення.

Накладено арешт на нерухомість, транспортні засоби та земельну ділянку директора, а також головного бухгалтера.

Наразі трьом підозрюваним обрано запобіжні заходи у виді тримання під вартою з правом внесення застави. Питання щодо четвертого підозрюваного наразі вирішується.