Чиновниця "Укрзалізниці" зливала росіянам дані про ешелони ЗСУ через чоловіка-бойовика

СБУ викрила чиновницю "Укрзалізниці", яка передавала російським спецслужбам інформацію. "Зв'язковим" виявився її чоловік - бойовик, який воює проти України.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

Фігуранткою виявилися головна бухгалтерка однієї з філій "Укрзалізниці" у Полтавській області. За даними слідства, вона до 2014 року проживала у Горлівці Донецької області, але після захоплення міста переїхала до Полтави.

Чиновниця "зливала" окупантам час, напрямки та особливості вантажу військових ешелонів. Найбільше росіян цікавили потяги Сил оборони, що перевозили на передову важку бронетехніку, артилерійське озброєння та боєприпаси.

Чиновниця використовувала службову документацію, а також розпитувала колег про перевезення на передову.

Отримані дані жінка спочатку передавала росіянам через свого чоловіка - бойовика окупаційних угруповань РФ, який воює проти України у Донецькій та Запорізькій областях. Потім її вивели на прямий зв’язок з російським куратором.

У поле зору ФСБ жінка потрапила навесні 2024 року через свого чоловіка, який залишився на тимчасово окупованій частині території Донецької області і приєднався до військових угруповань загарбників.

СБУ оголосила чиновниці підозру за двома статтями ККУ: ч. 2 ст. 111 (державна зрада, вчинена в умовах воєнного стану); та чч. 1, 3 ст. 436-2 (виправдовування, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікація її учасників).

Жінка перебуває під вартою без права внесення застави. Їй загрожує довічне позбавлення волі з конфіскацією майна. СБУ також збирається оголосити підозру її чоловіку.

Фото: СБУ викрила чиновницю "УЗ" на державній зраді (ssu.gov.ua)