В Вінницькій області від чадного газу померла 5-річна дитина, також є госпіталізовані

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що у в лютому у Житомирській області через отруєння чадним газом загинули семеро осіб.

Зокрема від отруєння постраждали двоє дітей у Чернівецької області.

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