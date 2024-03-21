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В Винницкой области от угарного газа умер 5-летний ребенок, также есть госпитализированные

Фото: в Винницкой области от угарного газа умер 5-летний ребенок, также есть госпитализированные (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Сергей Пышкин

В поселке городского типа Литин Винницкой области от отравления угарным газом умер 5-летний ребенок.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram-канал Государственной службы чрезвычайных ситуаций (ГСЧС) Украины.

"Событие произошло в частном доме в пгт Литин. По предварительной информации, причиной трагедии стало самовольное вмешательство в систему удаления отработавших газов", - пишет пресс-служба ГСЧС.

Отмечается, что среди пострадавших:

  • 28-летняя мать погибшего ребенка;
  • 76-летняя бабушка;
  • 52-летняя тетя.

Все пострадавшие госпитализированы.

"Угарный газ незаметен для зрения, абсолютно неощутим и способен привести к беде в считанные минуты. Может образовываться из-за неправильной эксплуатации отопительных приборов или при недостаточной вентиляции", - добавляет ГСЧС.

 

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в феврале в Житомирской области из-за отравления угарным газом погибли семь человек.

В частности, от отравления пострадали двое детей в Черновицкой области.

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Винницкая область