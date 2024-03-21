В Винницкой области от угарного газа умер 5-летний ребенок, также есть госпитализированные

Напомним, РБК-Украина писало о том, что в феврале в Житомирской области из-за отравления угарным газом погибли семь человек.

В частности, от отравления пострадали двое детей в Черновицкой области.

Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.