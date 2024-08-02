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У Вінницькій області спіймали російського агента: "полював" на склади ЗСУ

Фото: СБУ викрила російського шпигуна у Вінницькій області (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталія Юрченко

У Вінницькій області викрили російського агента, який працював на спецслужби РФ. Він шукав склади українських військових.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресцентр Служби безпеки України.

За даними слідства, ворожим шпигуном виявився місцевий 40-річний менеджер, ідейний прихильник рашизму. Навесні 2024 року він вийшов на контакт з ФСБ через своїх родичів, які проживають в Росії та співпрацюють з російською спецслужбою.

Агент шукав склади з озброєнням та боєприпасами ЗСУ. Також він розвідував пункти базування навчальних центрів Сил оборони та основні логістичні шляхи переправлення зброї на передову.

Шпигун об’їжджав місцевість та шукав відповідні локації, а також випитував інформацію у своїх знайомих. Крім того, він намагався потоваришувати з місцевими жителями, які мали відношення до військової служби.

Зрадник мав передавати ворогу дані для підготовки окупантами ударів по цілях. Під час обшуку у нього вилучено мобільні телефони із доказами його розвідувально-підривної діяльності на користь РФ.

СБУ вручила затриманому підозру у державній зраді (ч. 2 ст. 111 ККУ). Зловмисник перебуває під вартою. Йому загрожує довічне ув’язнення з конфіскацією майна.

Фото: у Вінницькій області викрили агента РФ (ssu.gov.ua)

Нагадаємо, СБУ викрила священника УПЦ Московського патріархату. Він готував удар по ешелонах ЗСУ в Харківській області.

Також в Одеській області спіймали диверсанта, який планував підпали на об'єктах "Укрзалізниці".

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