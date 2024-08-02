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В Винницкой области поймали российского агента: "охотился" на склады ВСУ

Фото: СБУ разоблачила российского шпиона в Винницкой области (facebook com SecurSerUkraine)
Автор: Наталья Юрченко

В Винницкой области разоблачили российского агента, работавшего на спецслужбы РФ. Он искал склады украинских военных.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-центр Службы безопасности Украины.

По данным следствия, вражеским шпионом оказался местный 40-летний менеджер, идейный сторонник рашизма. Весной 2024 года он вышел на контакт с ФСБ через своих родственников, проживающих в России и сотрудничающих с российской спецслужбой.

Агент искал склады с вооружением и боеприпасами ВСУ. Также он разведывал пункты базирования учебных центров Сил обороны и основные логистические пути переправки оружия на передовую.

Шпион объезжал местность и искал соответствующие локации, а также расспрашивал информацию у своих знакомых. Кроме того, он пытался подружиться с местными жителями, которые имели отношение к военной службе.

Предатель должен был передавать врагу данные для подготовки оккупантами ударов по целям. Во время обыска у него изъяты мобильные телефоны с доказательствами разведывательно-подрывной деятельности в пользу РФ.

СБУ вручила задержанному подозрение в государственной измене (ч. 2 ст. 111 УКУ). Злоумышленник находится под стражей. Ему грозит пожизненное заключение с конфискацией имущества.

Фото: в Винницкой области разоблачили агента РФ (ssu.gov.ua)

Напомним, СБУ разоблачила священника УПЦ Московского патриархата. Он готовил удар по эшелонам ВСУ в Харьковской области.

Также в Одесской области поймали диверсанта, который планировал поджог на объектах "Укрзализныци".

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