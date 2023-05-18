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У Вінницькій області пролунав вибух

Фото: у Вінницькій області пролунав вибух (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Сьогодні вночі, 18 травня, у Вінницькій області пролунав вибух.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".

Оновлено 4:50

Голова Вінницької обласної військової адміністрації Сергій Борзов повідомив, що росіяни атакують крилатими ракети.

"Сили оборони в області відпрацьовують повітряні цілі. Залишайтесь в укриттях до кінця повітряної тривоги. Всі служби працюють", - зазначив Борзов.

На даний момент офіційних повідомлень про причини та наслідки вибухів не надходило. В області оголошена повітряна тривога.

Жителів регіону просять залишатися в укриттях, або дотримуватися правила "двох стін".

Також, сьогодні вночі, 18 травня, у Харкові пролунали вибухи під час повітряної тривоги.

В Україні вдруге за ніч оголошено масштабну повітряну тривогу.

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Вінницька областьВибух