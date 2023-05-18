В Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы

Сегодня ночью, 18 мая, в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".
Обновлено 4:50
Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что россияне атакуют крылатыми ракеты.
"Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", – отметил Борзов.
В настоящее время официальных сообщений о причинах и последствиях взрывов не поступало. В области объявлена воздушная тревога.
Жителей региона просят оставаться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".
Также сегодня ночью, 18 мая, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.
В Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.