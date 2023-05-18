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В Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы

Фото: в Винницкой и Хмельницкой областях прогремели взрывы (Getty Images)
Автор: Максим Шушко

Сегодня ночью, 18 мая, в Винницкой и Хмельницкой области прогремели взрывы.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

Обновлено 4:50

Глава Винницкой областной военной администрации Сергей Борзов сообщил, что россияне атакуют крылатыми ракеты.

"Силы обороны в области отрабатывают воздушные цели. Оставайтесь в укрытиях до конца воздушной тревоги. Все службы работают", – отметил Борзов.

В настоящее время официальных сообщений о причинах и последствиях взрывов не поступало. В области объявлена воздушная тревога.

Жителей региона просят оставаться в укрытиях или соблюдать правила "двух стен".

Также сегодня ночью, 18 мая, в Харькове прогремели взрывы во время воздушной тревоги.

В Украине второй раз за ночь объявлена масштабная воздушная тревога.

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Винницкая областьВзрыв