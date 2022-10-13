В Винницкой области подорвали автомобиль полицейского

В четверг, 13 октября, около семи утра, в Винницкой области произошел взрыв. На автомобиль офицера полиции положили взрывчатку.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

Со ссылкой на собственные источники пишет, что полицейский имеет до 50% ожогов тела. Его состояние тяжелое.

Как пишет suspilne.media , инцидент произошел в городе Казатин. Утром полицейский как раз собирался на работу.

В результате взрыва правоохранитель получил ожоги. 38-летний полицейский госпитализирован в больницу.

"Произошел взрыв неизвестного вещества, которое находилось в пакете на капоте его автомобиля", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, в среду, 12 октября, в Винницкой области разбился истребитель одной из бригад тактической авиации Воздушных сил ВСУ. Правоохранители начали расследование по данному факту.

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