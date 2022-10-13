ua ru
Чт, 13 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Коронавірус Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

ДБР розслідує падіння військового винищувача у Вінницькій області

Новость на русском →
Україна, Четвер 13 жовтня 2022 15:49
ДБР розслідує падіння військового винищувача у Вінницькій області Фото: ДБР розслідує падіння військового винищувача у Вінницькій області (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

У середу, 12 жовтня, у Вінницькій області розбився винищувач однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. Правоохоронці розпочали розслідування за цим фактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.

"За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БПЛА. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.

За словами слідчих, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.

Саме тому пілот скерував винищувач МіГ-29 у поле, аби уникнути масштабних руйнувань та жертв серед цивільного населення. Він катапультуватися та наразі госпіталізований.

"Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Потерпілих серед населення немає", - додали в ДБР.

Нагадаємо, що вчора український пілот, який збив п'ять дронів і дві ракети, катапультувався у Вінницькій області.

Раніше українські захисники збили дев'ять іранських дронів-камікадзе за допомогою польських зенітних ракетних комплексів.

До цього українські бійці знищили 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 за 3,5 години.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Вінницька область ДБР Війна в Україні
NEWS
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
Україна отримала 1,3 млрд доларів екстреного фінансування від МВФ
DAILY
Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни
Юлія Акимовакоресподент Психолог для військових. Як допомогти захисникам пережити жахи війни