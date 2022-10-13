ДБР розслідує падіння військового винищувача у Вінницькій області
У середу, 12 жовтня, у Вінницькій області розбився винищувач однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. Правоохоронці розпочали розслідування за цим фактом.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.
"За попередньою інформацією, військовий льотчик виконував бойове завдання щодо знищення ворожих БПЛА. Йому вдалося збити 5 дронів-камікадзе "Shahed-136", - йдеться у повідомленні.
За словами слідчих, поблизу смт Турбів, під час знищення чергового об’єкту, уламки збитого ворожого безпілотника зачепили кабіну українського літака.
"Тривають слідчі дії, призначені відповідні експертизи. Потерпілих серед населення немає", - додали в ДБР.
Нагадаємо, що вчора український пілот, який збив п'ять дронів і дві ракети, катапультувався у Вінницькій області.
Раніше українські захисники збили дев'ять іранських дронів-камікадзе за допомогою польських зенітних ракетних комплексів.
До цього українські бійці знищили 13 іранських дронів-камікадзе Shahed-136 за 3,5 години.
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