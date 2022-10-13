ДБР розслідує падіння військового винищувача у Вінницькій області

У середу, 12 жовтня, у Вінницькій області розбився винищувач однієї з бригад тактичної авіації Повітряних сил ЗСУ. Правоохоронці розпочали розслідування за цим фактом.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку ДБР.