У Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи

У Вінницькій області пролунали вибухи. Наразі подробиці ситуації не розголошуються.
Про це пише РБК-Україна з посиланням на "Суспільне".
"На Вінниччині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога", - пише видання.
Варто відзначити, що ОВА наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.
Оновлено о 17:35
Згідно з повідомленням голови Вінницької ОВА Сергія Борзова, ворог атакував регіон двома дронами-камікадзе. ППО знищила обидві цілі.
Оновлено о 17:41
Як відзначає "Суспільне", в області знову чутно звуки вибухів. Повітряна тривога триває.
Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вночі, 12 жовтня вибухи пролунали й у Миколаєві. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.
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