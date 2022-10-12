У Вінницькій області під час тривоги пролунали вибухи

У Вінницькій області пролунали вибухи. Наразі подробиці ситуації не розголошуються.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на " Суспільне ".

Як відзначає "Суспільне", в області знову чутно звуки вибухів. Повітряна тривога триває.

Варто відзначити, що ОВА наразі жодним чином не прокоментувала ситуацію.

"На Вінниччині було чутно звуки вибухів, повідомляють кореспонденти Суспільного. У місті та області оголошена повітряна тривога", - пише видання.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що, вночі, 12 жовтня вибухи пролунали й у Миколаєві. Сталося це майже одразу після сигналу про ракетну небезпеку.

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