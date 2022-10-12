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В Винницкой области во время тревоги раздались взрывы

Фото: в Винницкой области во время тревоги раздались взрывы (Getty Images)
Автор: Сергей Пышкин

В Винницкой области раздались взрывы. Пока подробности ситуации не разглашаются.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на "Суспільне".

"В Винницкой области были слышны звуки взрывов, сообщают корреспонденты Общественного. В городе и области объявлена воздушная тревога", - пишет издание.

Стоит отметить, что ОВА пока не прокомментировала ситуацию.

Обновлено в 17:35

Согласно сообщению главы Винницкой ОВА Сергея Борзова, враг атаковал регион двумя дронами-камикадзе. ПВО уничтожило обе цели.

Обновлено в 17:41

Как отмечает "Суспільне", в области снова слышны звуки взрывов. Воздушная тревога продолжается.

Напомним, РБК-Украина писало о том, что, ночью, 12 октября взрывы прогремели и в Николаеве. Произошло это почти сразу после сигнала о ракетной опасности.

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