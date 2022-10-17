У Вінницькій області під час повітряної тривоги сталися вибухи

Вдень у понеділок, 17 жовтня, сталися вибухи у Вінницькій області. Вони трапились після оголошення тривоги у регіоні.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на suspilne.media .

"На Вінниччині знову чутно звуки вибухів", - йдеться в повідомленні suspilne.media .

"У Вінницькій області чутно звуки вибухів. В області оголошена повітряна тривога", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялося, у понеділок, 17 жовтня, близько 14.00, вибухи було чути і в Хмельницькій області. Мешканців просять залишатися у укриттях до відбою повітряної тривоги.

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