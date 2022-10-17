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В Винницкой области во время воздушной тревоги произошли взрывы

Фото: взрывы в Винницкой области раздаются 17 октября (иллюстрация/GettyImages)
Автор: Наталия Гурковская

Днем в понедельник, 17 октября, произошли взрывы в Винницкой области. Они случились после объявления тревоги в регионе.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на suspilne.media.

"В Винницкой области слышны звуки взрывов. В области объявлена воздушная тревога", - говорится в сообщении.

Обновлено 14.36. В Винницкой области снова раздаются взрывы.

"В Винницкой области снова слышны звуки взрывов", - говорится в сообщении suspilne.media.

Обновлено 15.15. Оккупанты нанесли по Винницкой области ракетный удар.

"Винницкая область снова под ракетным обстрелом. Есть попадание по объекту критической инфраструктуры. Предварительно - без жертв", - рассказал в Telegram глава Винницкой ОВА Сергей Борзов.

Как сообщалось, в понедельник, 17 октября, около 14.00, взрывы были слышны и в Хмельницкой области. Жителей просят оставаться в укрытиях до отбоя воздушной тревоги.

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Винницкая область