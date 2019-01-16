В Харькове совершили вооруженное нападение на офицера полиции

Иллюстративное фото (РБК-Украина/Виталий Носач)

В результате нападения полицейский получил тяжелые ранения

В среду, 16 января, в Харькове двое неизвестных в масках совершили вооруженное нападение на офицера Департамента уголовного розыска Национальной полиции Украины. Об этом сообщает РБК-Украина, ссылаясь на Facebook заместителя председателя Национальной полиции Вячеслава Аброськина.

Он написал, что в результате нападения полицейский получил тяжелые ранения. Аброськин пишет, что полиция установила имя заказчика.

"По этому факту могу сказать, что имя заказчика этого преступления известено, он обязательно понесет суровое наказание. Для уголовной полиции границ нет", - написал он.

Фото: пострадавший полицейский (facebook.com/Vyacheslav.Abroskin)

Напомним, 17 апреля 2018 года в Черкассах мужчина с ножом напал на полицейских, в результате чего пострадали три правоохранителя. К правоохранителям обратился 53-летний местный житель для встречи с участковым. По данным полиции, мужчина внезапно напал на полицейского и нанес ему ножевое ранение в спину. А во время задержания он нанес ножевые ранения еще двум работникам полиции.

До этого в октябре в Луганской области задержали мужчину, который с ножом напал на полицейских. 25-летний мужчина напал с ножом на полицейских, которые пытались спасти от него испуганную женщину.