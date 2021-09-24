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На Прикарпатье грабитель нанес полицейскому 14 ударов ножом

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Ивано-Франковск, Пятница 24 сентября 2021 15:57
На Прикарпатье грабитель нанес полицейскому 14 ударов ножом Фото: полицейский получил 14 ударов ножом от грабителя (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Левицкий

В Ивано-Франковске мужчина напал на полицейского и нанес ему 14 ударов ножом. Правоохранитель выжил и находится в больнице.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Ивано-Франковскую областную прокуратуру.

Инцидент произошел вчера, 23 сентября. Злоумышленник проник в квартиру 35-летнего работника полиции, чтобы его обокрасть. Полицейский в это время находился дома, и когда грабитель его заметил, то напал с ножом.

"Злоумышленник нанес правоохранителю множественные ножевые ранения - 14 колото-резаных ран, из них три в области шеи, три - грудной клетки, одна - с повреждением легкого. Пострадавший был доставлен в лечебное учреждение, где ему была оказана своевременная медицинская помощь", - сказали в прокуратуре.

Нападавшего задержали. Ему уже сообщили о подозрении. Сейчас решается вопрос о его аресте.

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Ивано-Франковск
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