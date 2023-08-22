У Вінницькій області в ДТП загинули дев'ять людей: серед жертв є діти

У Вінницькій області сьогодні, 22 серпня, зіткнулися легковий і вантажні автомобілі. Унаслідок ДТП загинуло 9 осіб.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на поліцію Вінницької області .

"Поліція встановлює обставини ДТП у Вінницькій області, у якій загинули дев'ятеро людей", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дорожньо-транспортна пригода сталась поблизу села Бродецьке Хмільницького району о 19:28.

Деталі ДТП

За попередньою інформацією слідства, в результаті зіткнення "ВАЗу" із вантажним автомобілем DAF загинули водій легковика та 8 його пасажирів, серед яких - діти.

Фото: ДТП (facebook.com/vinn.police)

На місці події працюють слідчі обласного главку, поліцейські відділення поліції № 2 Хмільницького райвідділу, криміналісти та рятувальники. Поліція встановлює обставини ДТП.

Резонансні ДТП в Україні

Нещодавно повідомлялось, що поліцейський у місті Білгород-Дністровський Одеської області скоїв смертельне ДТП. Він двічі переїхав пенсіонерку та втік з місця аварії.

До цього у Черкаській області сталась дорожньо-транспортна пригода за участю трьох авто. Внаслідок аварії є загиблі.