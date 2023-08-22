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В Винницкой области в ДТП погибли девять человек: среди жертв есть дети

Винницкая область, Вторник 22 августа 2023 22:51
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В Винницкой области в ДТП погибли девять человек: среди жертв есть дети Фото: Иллюстративное фото (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Дмитрий Браславский

В Винницкой области сегодня, 22 августа, столкнулись легковой и грузовые автомобили. В результате ДТП погибли 9 человек.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на полицию Винницкой области.

"Полиция устанавливает обстоятельства ДТП в Винницкой области, в котором погибли девять человек", - говорится в сообщении.

Отмечается, что дорожно-транспортное происшествие произошло вблизи села Бродецкое Хмельницкого района в 19:28.

Подробности ДТП

По предварительной информации следствия, в результате столкновения "ВАЗа" с грузовым автомобилем DAF погибли водитель легковушки и 8 его пассажиров, среди которых - дети.

Фото: ДТП (facebook.com/vinn.police)

На месте происшествия работают следователи областного главка, полицейские отделения полиции № 2 Хмельницкого райотдела, криминалисты и спасатели. Полиция устанавливает обстоятельства ДТП.

Резонансные ДТП в Украине

Недавно сообщалось, что полицейский в городе Белгород-Днестровский Одесской области совершил смертельное ДТП. Он дважды переехал пенсионерку и скрылся с места аварии.

До этого в Черкасской области произошло дорожно-транспортное происшествие с участием трех автомобилей. В результате аварии есть погибшие.

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ДТП Винницкая область полиция
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