Вінницький митрополип ПЦУ заразився коронавірусом

Фото: Вінницький і Барський Симеон (pomisna.info)

Митрополит Симеон проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів у лікарні

Митрополит Вінницький і Барський Симеон заразився коронавірусом. COVID-19 у нього виявили під час планового лікування хронічної хвороби.

Про це повідомляє сайт Вінницько-Барської єпархії православної церкви України (ПЦУ).

Наразі митрополит Симеон проходить курс лікування під наглядом вінницьких лікарів у лікарні.

"У зв’язку із хворобою митрополита особи, які мали з ним безпосередні контакти, а також співробітники єпархії та священнослужителі кафедрального собору здали тести на коронавірус. У приміщеннях храму проведено необхідні дезінфекційні заходи", - повідомили в єпархії.

Нагадаємо, 13 квітня Київська міська державна адміністрація прийняла рішення про закриття на карантин Києво-Печерської лаври у зв'язку зі спалахом коронавірусу.

В кінці квітня повідомлялося, що в Києво-Печерській лаврі, де стався спалах коронавірусу, від захворювання померли троє ченців.

Також РБК-Україна повідомляло, що в кінці травня у трьох монастирях Києва, в тому числі і в Києво-печерській Лаврі, знято карантинні обмеження.

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Автор: Надія Собенко