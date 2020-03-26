Винницкая городская больница получила реанимационное оборудование от Фонда Порошенко

Иллюстративное фото (eurosolidarity.org)

Предоставленное оборудование необходимо для лечения больных осложнения от коронавируса

Фонд Порошенко передал партию реанимационного оборудования в Винницкую городскую больницу N1, среди медаппаратуры - монитор пациента М50 с часовым аккумулятором, шприцевая помпа, отсасыватель хирургический, 30 пульсоксиметров, 3 ларингоскопа. Об этом сообщает пресс-служба фонда, передает РБК-Украина.

Заведующий инфекционного отделения Анатолий Черный отметил, что врачи сейчас крайне нуждаются в поддержке и материально-технического обеспечения.

"Мы очень благодарны Фонду Петра Порошенко за оказанную помощь. Она своевременна и нужна людям, которые сейчас ожидают - понадобится это все или нет. Лучше бы конечно, чтобы все это не понадобилось сейчас, но главное, что если все это понадобится, то оно будет спасать жизни пациентам", - заметил он.

Врач Валерий Каминский, который возглавляет городскую ячейку партии "Европейская солидарность", добавил, что предоставленное оборудование необходимо для лечения больных осложнения от заражения коронавируса.

"В первую очередь это пульсоксиметры, это оборудование, которое позволяет определить уровень кислорода в крови и, учитывая течение заболевания COVID19, первое, что у людей страдает, это насыщенность крови кислородом. Когда человек попадает в реанимационное отделение, врачам очень важно определить количество насыщенности крови кислородом. Именно это дают возможность делать пульсоксиметры, которые в достаточном количестве сегодня поступают", - подчеркнул специалист.

В партии отмечают, поскольку купить новую медаппаратуру сейчас чрезвычайно тяжело за огромный спрос в мире, за счет Фонда Порошенко будут восстанавливаться имеющиеся аппараты искусственной вентиляции легких, как это уже было сделано для Киевской больницы скорой помощи. Там после обновления полноценно заработали десять аппаратов ИВЛ.

"Сегодня украинские больницы - это передовая. Солдат на передовой без оружия не может защищать нашу страну, так и врач не может без инструментов оборудования защищать здоровье наших пациентов. Как в 2014 году, когда украинская армия стояла перед нашествием готова была восстановлена и благодаря волонтерскому движению, благодаря четкому управлению тогда президента Петра Порошенко. Сегодня, имея ответственную гражданскую позицию, винницкий областной филиал партии "Европейская солидарность" и Фонд Порошенко передают винницкой больнице оборудование, которое даст возможность врачам оказать помощь", - подчеркнул народный депутат восьмого созыва Руслан Демчак.

В пресс-службе также сообщили, что 26 марта во Львове Николай Княжицкий и Олег Синютка передали больнице N8 аппарат ИВЛ, который был оплачен средствами Фонда Порошенко. Комплекты реанимационного оборудования от фонда Порошенко на днях поступили в больницы Львова, Харькова и Одессы.

Как писало РБК-Украина, ранее жена пятого президента Украины, лидера партии "Европейская солидарность" Петра Порошенко Марина передала Киевской городской клинической больнице скорой медицинской помощи первые два аппарата искусственной вентиляции легких, которые уже работают в отделении интенсивной терапии.