Вінницька міська лікарня отримала реанімаційне обладнання від Фонду Порошенка

Ілюстративне фото (eurosolidarity.org)

Надане обладнання необхідне для лікування хворих на ускладнення від коронавірусу

Фонд Порошенка передав партію реанімаційного обладнання у Вінницьку міську лікарню N1, серед медапаратури - монітор пацієнта М50 з годинним акумулятором, шприцева помпа, відсмоктувач хірургічний, 30 пульсоксиметрів, 3 ларингоскопи. Про це повідомляє прес-служба фонду, передає РБК-Україна.

Завідувач інфекційного відділення Анатолій Чорний зазначив, що лікарі зараз вкрай потребують підтримки та матеріально-технічного забезпечення.

"Ми дуже вдячні Фонду Петра Порошенка за надану допомогу. Вона своєчасна і потрібна людям, які зараз очікують - знадобиться це все чи ні. Краще б звісно, щоб все це не знадобилося зараз, але головне, що якщо все це знадобиться, то воно буде рятувати життя пацієнтам", - зауважив він.

Лікар Валерій Камінський, який очолює міський осередок партії "Європейська солідарність", додав, що надане обладнання необхідне для лікування хворих на ускладнення від коронавірусного зараження.

"В першу чергу це пульсоксиметри, це обладнання, яке дозволяє визначити рівень кисню в крові й, враховуючи перебіг захворювання COVID19, перше, що у людей страждає, це насиченість крові киснем. Коли людина потрапляє у реанімаційне відділення, лікарям дуже важливо визначити кількість насиченості крові киснем. Саме це дають можливість робити пульсоксиметри, які в достатній кількості сьогодні поступають", - наголосив фахівець.

В партії зазначають, оскільки купити нову медапаратуру зараз надзвичайно важко через величезний попит у світі, коштом Фонду Порошенка будуть відновлюватися наявні апарати штучної вентиляції легень, як це вже було зроблено для Київської лікарні швидкої допомоги. Там після оновлення повноцінно запрацювали десять апаратів ШВЛ.

"Сьогодні українські лікарні - це передова. Оскільки солдат на передовій без зброї не може захищати нашу країну, так і лікар не може без інструментів обладнання захищати здоров’я наших пацієнтів. Як у 2014 році, коли українська армія стояла перед навалою неготова, була відновлена завдячуючи й волонтерському руху, завдячуючи чіткому управлінню тоді президента Петра Порошенка. Сьогодні, маючи відповідальну громадську позицію, вінницький обласний осередок партії "Європейська солідарність" і Фонд Порошенка передають вінницькій лікарні обладнання, яке дасть можливість лікарям надати допомогу", - наголосив народний депутат восьмого скликання Руслан Демчак.

В прес-службі також повідомили, що 26 березня у Львові Микола Княжицький та Олег Синютка передали лікарні N8 апарат ШВЛ, який був оплачений коштом Фонду Порошенка. Комплекти реанімаційного обладнання від фонду Порошенка днями також надійшли у лікарні Львова, Харкова та Одеси.

Як писало РБК-Україна, раніше дружина п’ятого президента України, лідера партії "Європейська солідарність" Петра Порошенка Марина передала Київській міській клінічній лікарні швидкої медичної допомоги перші два апарати штучної вентиляції легень, які вже працюють у відділенні інтенсивної терапії.