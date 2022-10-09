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Вінницька область змінює тривалість комендантської години

Фото: у Вінницькій області зменшуюють комендантську годину (facebook.com/patrolpolice.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

Вінниця та область змінюють тривалість комендантської години. Тепер вона буде тривати з опівночі до 5 години ранку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на очільника Вінницької ОВА Сергія Борзова.

Змінена комендантська година у Вінницькій області почне діяти з понеділка, 10 жовтня.

З опівночі до 5:00 забороняється перебувати на вулицях та в інших громадських місцях, пересуватися транспортом або пішки. Це можна робити лише за наявністю спеціальної перепустки та посвідчення особи, або для того, щоб пройти в укриття після сигналу тривоги.

Варто зазначити, що раніше у Вінницькій області комендантська година починалася о 23:00 і закінчувалася о 5:00.

Нагадаємо, раніше тривалість комендантської години змінили у Хмельницькій, Волинській та Чернівецькій областях.

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Вінницька областьКомендантська година