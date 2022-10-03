ua ru
Пн, 03 жовтня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Коронавірус Олімпіада 2022 Місцеві вибори Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Hi-tech Енергетика Транспорт Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Діти Точки зору
Lite Новини шоу-бізнесу Мода Краса Стиль життя Афіша Їжа Колонки Auto Світовий автопром Авторинок України Електромобілі Тест-драйви Законодавство Технології та інновації Ретро Курйози Лайфхакі
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори Статті
Realty Новобудови Вторинний ринок Оренда Заміська нерухомість Комерційна нерухомість Місто Регіони Точка зору Дизайн Зарубіжна нерухомість

Хмельницька область змінила час комендантської години: коли буде починатися

Новость на русском →
Понеділок 03 жовтня 2022 20:45
Хмельницька область змінила час комендантської години: коли буде починатися Фото: очільник Хмельницької ОВА Сергій Гамалій (adm-km gov ua)
Автор: Дмитро Браславський

Від сьогодні в Хмельницькій області зміниться час комендантської години. Тепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Від сьогодні змінюємо тривалість комендантської години", - заявив очільник області.

У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено.

Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки.

Зазначимо, що до цього комендантська година у Хмельницькій області діяла з 23:00 до 5:00.

Нагадаємо, що нещодавно у Волинській області скоротили дію комендантської години.

До цього у Чернівецькій області теж скоротили комендантську годину.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Хмельницкая область Війна в Україні
NEWS
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
ЗСУ відбили п'ять ворожих атак, а від ударів росіян постраждали 20 населених пунктів, - Генштаб
DAILY
Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися
Мілан Лєлічполітичний оглядач РБК-Україна Посол ЄС Матті Маасікас: За підтримку від пересічних європейців Україні треба боротися