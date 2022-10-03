Хмельницька область змінила час комендантської години: коли буде починатися

Від сьогодні в Хмельницькій області зміниться час комендантської години. Тепер вона діятиме з 00:00 до 05:00.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на сторінку очільника Хмельницької ОВА Сергія Гамалія.

"Від сьогодні змінюємо тривалість комендантської години", - заявив очільник області. У цей час пересуватися вулицями цивільному населенню заборонено. Під час комендантської години вільно переміщатися дозволено лише службам порятунку, військовим, представникам органів правопорядку та безпеки. Зазначимо, що до цього комендантська година у Хмельницькій області діяла з 23:00 до 5:00.