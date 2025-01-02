У Вінниці дитсадки працюватимуть по-новому: що зміниться

З 1 січня 2025 року комунальні дитячі садки Вінниці працюватимуть за новим графіком – 11 годин на день.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на рішення міськради Вінниці.
Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради, керуючись чинним законодавством України.
Зміна тривалості роботи спрямована на покращення умов для дітей, батьків і працівників закладів дошкільної освіти. Це дозволить організувати освітній процес і створити зручніший розпорядок дня для вихованців. Новий графік роботи передбачає узгодження часу перебування дітей із затвердженою тривалістю.
Керівники дитячих садків мають привести штатні розписи у відповідність до нових вимог та подати їх на затвердження департаменту освіти міської ради.
Окрім цього, департамент освіти спільно з департаментом фінансів опрацьовуватимуть питання фінансування працівників закладів дошкільної освіти, враховуючи можливі коригування бюджету громади на 2025 рік.
Нагадаємо, що в Україні набув чинності новий закон "Про дошкільну освіту", в якому йдеться про низку нововведень для дітей, їхніх батьків, педагогів і представників місцевої влади.