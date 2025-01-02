В Виннице садики будут работать по-новому: что изменится

Такое решение принял исполнительный комитет городского совета, руководствуясь действующим законодательством Украины.

Изменение продолжительности работы направлено на улучшение условий для детей, родителей и работников учреждений дошкольного образования. Это позволит организовать образовательный процесс и создать удобный распорядок дня для воспитанников. Новый график работы предусматривает согласование времени пребывания детей с утвержденной продолжительностью.

Руководители детских садов должны привести штатные расписания в соответствие с новыми требованиями и представить их на утверждение департамента образования городского совета.

Кроме этого, департамент образования совместно с департаментом финансов будут прорабатывать вопрос финансирования работников учреждений дошкольного образования, учитывая возможные корректировки бюджета громады на 2025 год.