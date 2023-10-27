В Виннице выросло количество пострадавших от гепатита А

Количество пострадавших от вирусного гепатита А в Винницкой области увеличилось до 141 пациента.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Минздрав.

По данным ведомства, состояние всех больных – средней тяжести.

В настоящее время в области идет эпидемиологическое расследование и ведутся все необходимые обследования. В Винницкой области работает команда эпидемиологов и специалистов.

"Комплексно уже есть результаты более 150 проб из окружающей среды, дополнительно проводятся проверки стихийных рынков и воды. Источник инфицирования еще не установлен", - сообщили в Минздраве.

Ранее сообщалось о 80 госпитализированных с подтвержденным диагнозом гепатит А в одном из районов Винницы. Такие данные медики озвучивали 24 октября.

Что представляет собой гепатит А

Заражение происходит при употреблении загрязненных пищевых продуктов, воды через немытые руки, предметы домашнего обихода (посуда, белье, полотенце, игрушки и др.), которыми пользовался больной.

Инфекция попадает в организм через слизистую желудочно-кишечного тракта. Как ни банально, но главным методом профилактики от гепатита А является тщательное мытье рук. Возбудитель поражает печень.

Отметим, в 2019 году вспышка гепатита А была зафиксирована в Кировоградской области.

Ранее в Минздраве Украины подробно объяснили, чем опасен вирус гепатита А и каковы его симптомы.

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