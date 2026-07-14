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У Вінниці змінять роботу світлофорів під час хвилини мовчання

19:48 14.07.2026 Вт
2 хв
Як саме регулюватимуть рух?
aimg Тетяна Веремєєва
У Вінниці змінять роботу світлофорів під час хвилини мовчання Фото: У Вінниці світлофори переводять на спеціальний режим роботи (vinnytsia city)
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У Вінниці змінюють алгоритм роботи світлофорів, щоб водії могли безпечно зупинятися під час загальнонаціональної хвилини мовчання. У спеціальному режимі працюватимуть понад 80 світлофорних об'єктів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Департамент транспорту та міської мобільності Вінницької міської ради.

Головне:

  • Унікальний алгоритм: У Вінниці запроваджують спеціальний режим роботи для понад 80 світлофорів.
  • Як це працюватиме: Щодня перед 09:00 світлофори по всьому місту поступово та поетапно перемикатимуться на червоний сигнал.
  • Повернення до руху: Після завершення хвилини мовчання світлофорні об'єкти так само плавно й поетапно повертатимуться до свого звичного автоматичного режиму роботи.
  • Масштаб змін: Після завершення всіх технічних налаштувань у новому форматі працюватиме понад 80 світлофорних об'єктів у різних районах міста.

Як працюватимуть світлофори

Щодня о 9:00 у Вінниці вшановують пам'ять загиблих захисників і захисниць України, а також мирних жителів, чиї життя забрала російська війна. У цей час у місті зупиняється громадський транспорт, а до хвилини мовчання долучаються й водії приватних автомобілів.

Щоб зробити таку зупинку безпечнішою, у Вінниці поетапно змінюють роботу світлофорів.

Спеціальний алгоритм передбачає, що перед хвилиною мовчання світлофори поступово перемикатимуться на червоний сигнал. Це дає змогу водіям завчасно знизити швидкість і уникнути різкого гальмування чи небезпечних маневрів.

Після завершення хвилини мовчання світлофорні об'єкти так само поетапно повертатимуться до звичного режиму роботи.

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Скільки світлофорів працюватимуть у новому режимі

У департаменті повідомили, що після завершення всіх налаштувань спеціальний алгоритм діятиме більш ніж на 80 світлофорних об'єктах міста.

За словами посадовців, такі зміни покликані створити безпечні умови для всіх учасників дорожнього руху, які щодня долучаються до загальнонаціональної хвилини мовчання на знак пам'яті про загиблих унаслідок російської війни.

Раніше РБК-Україна розповідало, скільки коштує проїзд у громадському транспорті Вінниці та інших міст України.

Нагадаємо, у Києві з 15 липня подорожчає проїзд у маршрутках - вартість поїздки зросте до 25 гривень. Перевізники пояснили рішення дефіцитом водіїв, подорожчанням запчастин і пального, а також труднощами з бронюванням працівників від мобілізації.

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