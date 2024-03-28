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У Вінниці завершують опалювальний сезон

Вінниця, Четвер 28 березня 2024 15:27
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У Вінниці завершують опалювальний сезон Фото: у Вінниці завершують опалювальний сезон (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Тетяна Степанова

У Вінниці сьогодні, 28 березня, завершують опалювальний сезон.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram Вінницької міської ради.

Як зазначає місцева влада, підставою є стале підвищення температури зовнішнього повітря.

При цьому у закладах охорони здоров'я, соцзахисту, освіти тощо теплопостачання завершать згідно з наданими заявами керівників відповідних закладів.

"Завершення опалювального сезону 2023-2024 дає початок для підготовки до наступного", - додали у міськраді.

Опалювальний сезон в Україні

Україна пройшла опалювальний сезон 2023-2024 майже без ускладнень. Перебої у постачання тепла були лише у прифронтових регіонах, де тривають бойові дії.

Низка областей вже заявили про плани завершити опалювальний сезон. Так, 28 березня опалювання вимкнули у Львові та Миколаєві. У Києву опалюваний сезон також завершився сьогодні.

У Харкові вирішили достроково завершать на тлі масованих атак Росії.

Опалювальний сезон Запоріжжя завершує у п'ятницю, 29 березня. У частині Рівненської області опалення відключать 30 та 31 березня.

В Чернігові опалювальний сезон завершиться 29 березня.

При цьому Одеса пізніше всіх завершить опалювальний сезон - 7 квітня.

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Вінниця Опалювальный сезон
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