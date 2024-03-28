В Виннице завершают отопительный сезон
В Виннице сегодня, 28 марта, завершают отопительный сезон.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Telegram Винницкого городского совета.
Как отмечают местные власти, основанием является постоянное повышение температуры наружного воздуха.
При этом в учреждениях здравоохранения, соцзащиты, образования и т.п. теплоснабжение завершат согласно предоставленным заявлениям руководителей соответствующих учреждений.
"Завершение отопительного сезона 2023-2024 дает начало для подготовки к следующему", - добавили в горсовете.
Отопительный сезон в Украине
Украина прошла отопительный сезон 2023-2024 почти без осложнений. Перебои в поставках тепла были только в прифронтовых регионах, где продолжаются боевые действия.
Ряд областей уже заявили о планах завершить отопительный сезон. Так, 28 марта отопление было выключено во Львове и Николаеве. В Киеве отопительный сезон также завершился сегодня.
В Харькове решили досрочно завершить на фоне массированных атак России.
Отопительный сезон Запорожья завершает в пятницу, 29 марта. В части Ровенской области отопление будет отключено 30 и 31 марта.
В Чернигове отопительный сезон завершится 29 марта.
При этом Одесса позже всех завершит отопительный сезон - 7 апреля.
Срочные и важные сообщения о войне России против Украины читайте на канале РБК-Украина в Telegram.