У Винниці співробітника ТЦК затримали на хабарі: яка схема

Правоохоронці затримали військовослужбовця взводу охорони Вінницького РТЦК та СП на забарі у 16 тисяч доларів. Він видавав справжні повістки з датою на декілька місяців вперед.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Офіс генерального прокурора у Facebook .

За версією слідства, у грудні 2024 року військовослужбовець ТЦК запропонував військовозобов’язаному за хабар надати бланки повісток уточнення облікових даних. Вони були підписані начальником, але незаповнені. Повістки були щодо офіційних викликів до ТЦК через декілька місяців - надання так званого "відтермінування від мобілізації".

Погодившись на пропозицію, громадянин повідомив правоохоронні органи й надалі діяв під їхнім контролем. Отримавши обумовлену суму, військовослужбовець ТЦК надав громадянину 4 незаповнені бланки повісток, повідомили в Офісі генпрокурора.

Також підозрюваний запропонував за 16 тисяч доларів своє сприяння в ухиленні від мобілізації за аналогічною схемою ще чотирьом військовозобов'язаним, розповіли в пресслужбі.

"Правоохоронці затримали військовослужбовця в порядку ст. 208 КПК України під час одержання обумовленої суми", - йдеться в повідомленні.