В Виннице сотрудника ТЦК задержали на взятке: какая схема
Правоохранители задержали военнослужащего взвода охраны Винницкого РТЦК и СП на взятке в 16 тысяч долларов. Он выдавал настоящие повестки с датой на несколько месяцев вперед.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.
По версии следствия, в декабре 2024 года военнослужащий ТЦК предложил военнообязанному за взятку предоставить бланки повесток уточнения учетных данных. Они были подписаны начальником, но незаполнены. Повестки были относительно официальных вызовов в ТЦК через несколько месяцев - предоставление так называемой "отсрочки от мобилизации".
Согласившись на предложение, гражданин сообщил правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем. Получив оговоренную сумму, военнослужащий ТЦК предоставил гражданину 4 незаполненных бланка повесток, сообщили в Офисе генпрокурора.
Также подозреваемый предложил за 16 тысяч долларов свое содействие в уклонении от мобилизации по аналогичной схеме еще четырем военнообязанным, рассказали в пресс-службе.
"Правоохранители задержали военнослужащего в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы", - говорится в сообщении.
По состоянию на ноябрь 2024 года в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины работает 36 тысяч человек.
Сообщения о задержании сотрудников ТЦК появляются чуть ли не ежедневно.
В декабре 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяют военнослужащим ТЦК, доверяют - 29% респондентов.