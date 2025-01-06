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В Виннице сотрудника ТЦК задержали на взятке: какая схема

Украина, Понедельник 06 января 2025 14:44
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В Виннице сотрудника ТЦК задержали на взятке: какая схема Фото: житель Винницы помог задержать командира взвода охраны ТЦК на взятке (Getty Images)
Автор: Александр Белоус

Правоохранители задержали военнослужащего взвода охраны Винницкого РТЦК и СП на взятке в 16 тысяч долларов. Он выдавал настоящие повестки с датой на несколько месяцев вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook.

По версии следствия, в декабре 2024 года военнослужащий ТЦК предложил военнообязанному за взятку предоставить бланки повесток уточнения учетных данных. Они были подписаны начальником, но незаполнены. Повестки были относительно официальных вызовов в ТЦК через несколько месяцев - предоставление так называемой "отсрочки от мобилизации".

Согласившись на предложение, гражданин сообщил правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем. Получив оговоренную сумму, военнослужащий ТЦК предоставил гражданину 4 незаполненных бланка повесток, сообщили в Офисе генпрокурора.

Также подозреваемый предложил за 16 тысяч долларов свое содействие в уклонении от мобилизации по аналогичной схеме еще четырем военнообязанным, рассказали в пресс-службе.

"Правоохранители задержали военнослужащего в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы", - говорится в сообщении.

По состоянию на ноябрь 2024 года в территориальных центрах комплектования и социальной поддержки (ТЦК и СП) Украины работает 36 тысяч человек.

Сообщения о задержании сотрудников ТЦК появляются чуть ли не ежедневно.

В декабре 2024 года две трети украинцев (67%) не доверяют военнослужащим ТЦК, доверяют - 29% респондентов.

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