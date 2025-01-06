В Виннице сотрудника ТЦК задержали на взятке: какая схема

Правоохранители задержали военнослужащего взвода охраны Винницкого РТЦК и СП на взятке в 16 тысяч долларов. Он выдавал настоящие повестки с датой на несколько месяцев вперед.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Офис генерального прокурора в Facebook .

По версии следствия, в декабре 2024 года военнослужащий ТЦК предложил военнообязанному за взятку предоставить бланки повесток уточнения учетных данных. Они были подписаны начальником, но незаполнены. Повестки были относительно официальных вызовов в ТЦК через несколько месяцев - предоставление так называемой "отсрочки от мобилизации".

Согласившись на предложение, гражданин сообщил правоохранительные органы и в дальнейшем действовал под их контролем. Получив оговоренную сумму, военнослужащий ТЦК предоставил гражданину 4 незаполненных бланка повесток, сообщили в Офисе генпрокурора.

Также подозреваемый предложил за 16 тысяч долларов свое содействие в уклонении от мобилизации по аналогичной схеме еще четырем военнообязанным, рассказали в пресс-службе.

"Правоохранители задержали военнослужащего в порядке ст. 208 УПК Украины во время получения оговоренной суммы", - говорится в сообщении.