UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

У Вінниці затримали фейкових "антикорупціонерів": "продавали" посаду ректора в університеті

Фото: у Вінниці затримали фейкових антикорупціонерів (ssu.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Служба безпеки спільно з Державним бюро розслідувань затримала двох шахраїв, які пропонували допомогу з призначенням на керівну посаду в одному з Вінницьких університетів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на прес-службу СБУ.

Повідомляється, що за 50 тисяч доларів фігуранти обіцяли кандидатці допомогти з призначенням на керівну посаду в університеті. Під час розмови вони представлялись посадовцями "антикорупційних органів".

Для "вирішення питання" шахраї запевняли, що нібито залучать свої зв’язки у вищих органах влади.

 

Правоохоронці затримали одного зі зловмисників під час отримання ним першої частини "обумовленої" суми у розмірі 20 тисяч доларів. Потім було затримано його спільника.

За даними слідства, при реалізації оборудки один із фігурантів представлявся керівником так званого "відокремленого підрозділу антикорупційного комітету у Вінницькій області". Інший - очільником вигаданого "антикорупційного комітету при Верховній Раді".

При цьому жодного відношення до роботи антикорупційних органів чи українського парламенту вони не мають.

Затриманим повідомили про підозру за двома статтями Кримінального кодексу:

  • ч. 4 ст. 190 (шахрайство, вчинене в особливо великих розмірах або організованою групою осіб);
  • ч. 4 ст. 27 та ч. 3 ст. 369 (пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі).

Зловмисники перебувають під вартою. Їм загрожує до 12 років позбавлення волі з конфіскацією майна.

Нагадаємо, раніше правоохоронці ліквідували дві схеми виманювання грошей в українських військовослужбовців та їхніх родин у Київській та Вінницькій областях.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Служба безпеки УкраїниВінницяуніверситети