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У Вінниці затримали чоловіка, який заперечував убивства в Бучі. Йому загрожує в'язниця

Вінниця, Вівторок 30 січня 2024 23:15
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У Вінниці затримали чоловіка, який заперечував убивства в Бучі. Йому загрожує в'язниця Архівне фото: У Вінниці затримали чоловіка, який заперечував убивства в Бучі (Віталій Носач, РБК-Україна)
Автор: Дмитро Браславський

Правоохоронці у Вінниці затримали ворожого агітатора, який підтримував окупантів і заперечував убивства людей у Бучі Київської області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Управління СБ України у Вінницькій області.

Про кого йдеться

СБУ затримала 48-річного жителя Вапнярки, колишнього працівника одного зі стратегічних підприємств "Укрзалізниці".

Зловмисник через власний акаунт у Facebook розміщував "дописи", у яких заперечував збройну агресію РФ проти України та героїзував російських військовослужбовців.

Крім того, фігурант переконаний, що Росія виконує "благородну" роль, а українці не розуміють "справжніх" намірів "Кремля".

Які фейки поширював чоловік

Агітатор намагався "відбілити" воєнні злочини загарбників перед кількатисячною аудиторією. Зокрема, називав "інсценуваннями" масові вбивства та катування людей у Бучі.

Фото: Затримання (facebook.com)

Він цілеспрямовано підбурював українців "виконати Мінські домовленості", а також "розганяв" фейки про ситуацію на фронті.

Що йому загрожує

У результаті санкціонованого обшуку вилучено мобільний телефон і ноутбук, які використовувалися для скоєння злочину.

Наразі фігуранту повідомлено про підозру за фактом виправдання, визнання правомірною, заперечення збройної агресії РФ проти України, глорифікації її учасників.

Зловмиснику обрано запобіжний захід у вигляді цілодобового домашнього арешту, йому загрожує до 5 років в'язниці з конфіскацією майна.

СБУ шукає зрадників

Сьогодні повідомлялося, що правоохоронці у Дніпрі затримали колишнього бойовика "ЛНР", який допомагав росіянам обстрілювати місто. Тепер йому загрожує тюремне ув'язнення.

А вчора Служба безпеки України викрила зрадницю, яка інформувала спецслужби Росії про місце базування наших воїнів у Миколаївській області.

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