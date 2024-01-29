ua en ru
Пн, 29 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Стежила за підрозділами ЗСУ у Миколаївській області: СБУ затримала зрадницю

Понеділок 29 січня 2024 10:46
UA EN RU
Стежила за підрозділами ЗСУ у Миколаївській області: СБУ затримала зрадницю Фото: Стежила за підрозділами ЗСУ у Миколаївській області: СБУ затримала зрадницю (t.me/SBUkr)
Автор: Сергій Пишкін

Служба безпеки України викрила зрадницю, яка інформувала спецслужби Росії щодо місця базування наших воїнів у Миколаївській області.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал СБУ.

Що сталось

Серед основних завдань зрадниці було виявлення й передача можливих геолокацій командування та бойових підрозділів морської піхоти Збройних сил України. Для збору розвідувальних даних колаборантках обходила місцевість та приховано фіксувала об’єкти українських військ.

Зокрема вона "втемну" використовувала знайомих, у яких розпитувала "потрібну" інформацію під виглядом довірливих розмов.

"Отримані відомості російська інформаторка надсилала окупантам через анонімний чат в популярному месенджері. У розвідувальних звітах вона передавала електронні карти з відмітками об’єктів і даними щодо орієнтовної кількості особового складу та військової техніки українських захисників", - пише СБУ.

Зрадницю було затримано ще на початковому етапу її підривної діяльності. Після цього спецслужба покроково документувала всі дії фігурантки й затримала її на спробі виконання нового розвідувального завдання. Це дозволило своєчасно поінформувати командування ЗСУ і тим самим змінити місця тимчасової дислокації й переміщення наших військових.

"За даними слідства, затриманою є місцева жителька, ідеологічна прихильниця рашизму. Після початку повномасштабного вторгнення Росії вона робила дописи у соцмережах на підтримку окупантів та захоплення частини території України. Таким чином жінка потрапила у поле зору російської спецслужби, яка дистанційно залучила її до співпраці", - відзначає пресслужба.

Під час обшуку було вилучено мобільний телефон, який зрадниця використовувала для розвідувальних завдань на користь Росії.

Фото: Стежила за підрозділами ЗСУ у Миколаївській області: СБУ затримала зрадницю (t.me/SBUkr)

Що загрожує

Зрадниці було повідомлено про підозру за ч. 2 ст. 114-2 Кримінального кодексу України - несанкціоноване поширення інформації про переміщення, рух або розташування ЗСУ.

Колаборантка наразі перебуває під вартою, їй загрожує до 8 років в'язниці.

Нагадаємо, РБК-Україна писало про те, що нещодавно було оголошено вирок двом зрадникам, які коригували ворожі ракетно-артилерійські удари по інфраструктурі та енергооб'єктах Харкова та Слов'янська.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Війна в Україні Російська Федерація Служба безпеки України Миколаївська область
NEWS
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
Європа залишиться наодинці проти Путіна. Зеленський пояснив ризик затримки допомоги США
DAILY
Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії
Руслан Кислякфінансовий редактор РБК-Україна Репарації під заставу. Як Захід може фінансувати Україну за рахунок грошей Росії