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У Вінниці запустили новий формат зупинок: усі види транспорту будуть на одній платформі

Фото: Громадський транспорт у Вінниці (vinnytsia.city)
Автор: Тетяна Веремєєва

У центрі Вінниці тестують новий формат зупинок громадського транспорту - інтегровані платформи, де одночасно зупиняються трамваї, тролейбуси та автобуси. Це має спростити пересадки, зробити поїздки зручнішими та пришвидшити рух транспорту в місті.

Про це повідомляє РБК-Україна із посиланням на повідомлення Вінницької міської ради.

На вулиці Соборній тролейбусну зупинку "Майдан Небесної Сотні" перенесли ближче до трамвайної перед вулицею Театральною. У відповідь трамвайну зупинку "вул. Театральна" в напрямку Центрального мосту також змістили ближче до тролейбусної.

"Інтеграція означає, що пасажир може вийти з одного транспорту й одразу пересісти на інший, не переходячи вулицю чи шукаючи іншу зупинку. Це економить час і зменшує навантаження на інфраструктуру", — пояснив директор департаменту транспорту та міської мобільності ВМР Андрій Сорокін.

Такий формат зручний особливо для тих, хто регулярно пересаджується з одного виду транспорту на інший. Водночас планується оптимізувати рух по Соборній: транспорт із Театральної більше не зупинятиметься на цій вулиці, що дозволить прискорити рух та виділити смугу для тролейбусів і автобусів.

Проєкт наразі працює у тестовому режимі. У разі позитивного результату модель можуть масштабувати на інші ділянки міста.

Раніше РБК-Україна писало, що Верховна Рада дозволила офіційно використовувати гуманітарні автобуси, трамваї та тролейбуси як громадський транспорт. Раніше через юридичні обмеження цей транспорт простоював у депо.

Також ми розповідали, що у Києві маршрути автобусів, тролейбусів і трамваїв доступні онлайн, а їхній рух можна відстежувати в реальному часі через сервіс EasyWay. Інформацію також публікує КП "Київпастранс".

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Вінниця