У Вінниці запустили новий формат зупинок: усі види транспорту будуть на одній платформі

На вулиці Соборній тролейбусну зупинку "Майдан Небесної Сотні" перенесли ближче до трамвайної перед вулицею Театральною. У відповідь трамвайну зупинку "вул. Театральна" в напрямку Центрального мосту також змістили ближче до тролейбусної.

"Інтеграція означає, що пасажир може вийти з одного транспорту й одразу пересісти на інший, не переходячи вулицю чи шукаючи іншу зупинку. Це економить час і зменшує навантаження на інфраструктуру", — пояснив директор департаменту транспорту та міської мобільності ВМР Андрій Сорокін.

Такий формат зручний особливо для тих, хто регулярно пересаджується з одного виду транспорту на інший. Водночас планується оптимізувати рух по Соборній: транспорт із Театральної більше не зупинятиметься на цій вулиці, що дозволить прискорити рух та виділити смугу для тролейбусів і автобусів.

Проєкт наразі працює у тестовому режимі. У разі позитивного результату модель можуть масштабувати на інші ділянки міста.