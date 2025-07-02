В Виннице запустили новый формат остановок: все виды транспорта будут на одной платформе

На улице Соборной троллейбусную остановку "Майдан Небесной Сотни" перенесли ближе к трамвайной перед улицей Театральной. В ответ трамвайную остановку "ул. Театральная" в направлении Центрального моста также сместили ближе к троллейбусной.

"Интеграция означает, что пассажир может выйти из одного транспорта и сразу пересесть на другой, не переходя улицу или ища другую остановку. Это экономит время и уменьшает нагрузку на инфраструктуру", - пояснил директор департамента транспорта и городской мобильности ВГС Андрей Сорокин.

Такой формат удобен особенно для тех, кто регулярно пересаживается с одного вида транспорта на другой. В то же время планируется оптимизировать движение по Соборной: транспорт с Театральной больше не будет останавливаться на этой улице, что позволит ускорить движение и выделить полосу для троллейбусов и автобусов.

Проект пока работает в тестовом режиме. В случае положительного результата модель могут масштабировать на другие участки города.