У Вінниці відмовилися від дострокового завершення опалювального сезону

Як зазначили в прес-службі, найближчим часом синоптики прогнозують погіршення погодних умов. У зв’язку з цим було вирішено "продовжити тривалість опалювального сезону 2022-2023 років у Вінницькій міській територіальній громаді".

У департаменті міського господарства зазначають, що наразі важливо забезпечити комфортні умови для вінничан в умовах пониження зовнішньої температури повітря.

"Наразі в пріоритеті забезпечити комфортні умови для всіх мешканців Вінницької територіальної громади, тому через погіршення погодних умов було прийнято рішення продовжити подачу тепла у домівки вінничан", - сказав директор департаменту міського господарства Віталій Місецький.

Нагадаємо, голова правління НАК "Нафтогаз України" Олексій Чернишов повідомив, що у Херсонській, Одеській, Миколаївській, Дніпропетровській, Волинській та Вінницькій областях за рішеннями місцевої влади розпочали відключення споживачів від опалення.

Раніше голова комітету Ради з питань енергетики та житлово-комунальних послуг Андрій Герус (фракція "Слуга народу") заявив, що 20 березня, у деяких регіонах України може завершитися опалювальний сезон, оскільки "поступово приходить тепла весняна погода". Таким чином він пропонував заощадити енергоресурси, зокрема, газ.

Однак, за прогнозом Укргідрометцентру, найближчими днями в Україну повернуться сніг та морози.

Опалення зазвичай відключають, коли середня температура протягом трьох днів перевищує 8 градусів.