В Виннице отказались от досрочного завершения отопительного сезона
Городские власти Винницы отказались от досрочного завершения отопительного сезона из-за похолодания.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета .
Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В этой связи было решено "продлить продолжительность отопительного сезона 2022-2023 годов в Винницкой городской территориальной громаде".
В департаменте городского хозяйства отмечают, что важно обеспечить комфортные условия для винничан в условиях понижения внешней температуры воздуха.
"Пока в приоритете обеспечить комфортные условия для всех жителей Винницкой территориальной громады, поэтому из-за ухудшения погодных условий было принято решение продолжить подачу тепла в дома винничан", - сказал директор департамента городского хозяйства Виталий Мисецкий.
Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей приступили к отключению потребителей от отопления.
Ранее глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (фракция "Слуга народа") заявил, что 20 марта в некоторых регионах Украины может завершиться отопительный сезон, поскольку "постепенно приходит теплая весенняя погода". Таким образом, он предлагал сэкономить энергоресурсы, в частности, газ.
Однако, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украину вернутся снег и морозы.
Отопление обычно отключают, когда средняя температура в течение трех дней превышает 8 градусов.
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