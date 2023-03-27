В Виннице отказались от досрочного завершения отопительного сезона

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу горсовета .

Как отметили в пресс-службе, в ближайшее время синоптики прогнозируют ухудшение погодных условий. В этой связи было решено "продлить продолжительность отопительного сезона 2022-2023 годов в Винницкой городской территориальной громаде".

В департаменте городского хозяйства отмечают, что важно обеспечить комфортные условия для винничан в условиях понижения внешней температуры воздуха.

"Пока в приоритете обеспечить комфортные условия для всех жителей Винницкой территориальной громады, поэтому из-за ухудшения погодных условий было принято решение продолжить подачу тепла в дома винничан", - сказал директор департамента городского хозяйства Виталий Мисецкий.

Напомним, глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Алексей Чернышов сообщил, что в Херсонской, Одесской, Николаевской, Днепропетровской, Волынской и Винницкой областях по решению местных властей приступили к отключению потребителей от отопления.

Ранее глава комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Андрей Герус (фракция "Слуга народа") заявил, что 20 марта в некоторых регионах Украины может завершиться отопительный сезон, поскольку "постепенно приходит теплая весенняя погода". Таким образом, он предлагал сэкономить энергоресурсы, в частности, газ.

Однако, по прогнозу Укргидрометцентра, в ближайшие дни в Украину вернутся снег и морозы.

Отопление обычно отключают, когда средняя температура в течение трех дней превышает 8 градусов.