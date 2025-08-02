У Вінниці сталися заворушення на протесті через невдоволення ТЦК (відео)

Інциденти за участю ТЦК та СП

В Україні тривають мобілізаційні заходи. У ЗМІ регулярно повідомляється про випадки силового затримання та доставки чоловіків призовного віку до розподільчих пунктів, а також інші інциденти за участю працівників ТЦК та СП.

У травні на пункті збору у Вінницькому ТЦК та СП було побито чоловіка. Проводиться службове розслідування.

Днями у Миколаєві чоловік загинув, втікаючи від патруля ТЦК та СП.

14 липня у Миколаєві працівники районного ТЦК та СП, імовірно, перевищили свої службові повноваження і побили чоловіка призовного віку, який перебуває в розшуку.

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський заявив, що мобілізація в Україну не повинна бути шоком для людей. На його думку, ці структури мають змінитися.

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