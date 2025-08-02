В Виннице произошли беспорядки на протесте из-за недовольства ТЦК (видео)

В Виннице произошли столкновения между правоохранителями и активистами, которые пришли "освобождать" мужчин, которых ТЦК и СП удерживает на центральном стадионе "Локомотив".
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на местные СМИ и Telegram-каналы.
Отмечается, что на место инцидента возле центрального стадиона "Локомотив" прибыли около десяти экипажей Нацполиции. Присутствующие выломали двери.
Около 23:30 в ход пошли перцовые баллончики. Начались первые задержания.
Около полуночи полицейские попросили всех разойтись и не нарушать комендантский час.
В 00:10 активисты начали петь гимн Украины. Правоохранители пригрозили задержаниями за нарушение комендантского часа.
В 00:34 полиция предложила подвезти людей, которые проживают далеко и не могут добраться домой самостоятельно.
Отметим, что осенью прошлого года и весной текущего, в СМИ и соцсетях сообщалось о неоднократных фактах силового задержания военнообязанных мужчин, и их доставку и содержание на винницком стадионе "Локомотив".
В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. В СМИ регулярно появляются сообщения о случаях силового задержания и доставки мужчин призывного возраста в распределительные пункты, а также о других инцидентах с участием ТЦК и СП.
В мае на пункте сбора в Винницком ТЦК и СП был избит мужчина. Начато служебное расследование.
14 июля в Николаеве работники районного ТЦК и СП, вероятно, превысили свои служебные полномочия и избили мужчину призывного возраста, который находится в розыске.
Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация в Украине не должна быть шоком для людей. По его мнению, эти структуры должны измениться.
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