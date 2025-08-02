В Виннице произошли беспорядки на протесте из-за недовольства ТЦК (видео)

Инциденты с участием ТЦК и СП

В Украине продолжаются мобилизационные мероприятия. В СМИ регулярно появляются сообщения о случаях силового задержания и доставки мужчин призывного возраста в распределительные пункты, а также о других инцидентах с участием ТЦК и СП.

В мае на пункте сбора в Винницком ТЦК и СП был избит мужчина. Начато служебное расследование.

14 июля в Николаеве работники районного ТЦК и СП, вероятно, превысили свои служебные полномочия и избили мужчину призывного возраста, который находится в розыске.

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский заявил, что мобилизация в Украине не должна быть шоком для людей. По его мнению, эти структуры должны измениться.

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