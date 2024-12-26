Школи без паперів: як працює застосунок "Мрія"

Перший семестр із "Мрією": цифри та досягнення

Перший семестр у 40 пілотних школах, що працюють із цифровою екосистемою "Мрія", завершено. Учні, батьки та вчителі активно тестували новий формат освіти, який пропонує інтегровані технології для полегшення навчального процесу.

Виставлено 560 тисяч оцінок.: Учителі використовували цифрові інструменти для виставлення балів, що значно пришвидшило та спростило процес оцінювання.

Учителі використовували цифрові інструменти для виставлення балів, що значно пришвидшило та спростило процес оцінювання. 120 тисяч перевірок успішності.: Батьки активно стежили за успіхами своїх дітей у режимі реального часу через платформу "Мрія".

86 тисяч домашніх завдань: Учні отримували завдання у цифровому форматі, що зробило процес більш інтерактивним.

Що таке "Мрія"

Це цифрова система для шкіл, яка включає:

План дня та конструктор розкладу.

Динаміку досягнень учнів.

Чати для комунікації між учнями, батьками та вчителями.

Бібліотеку персоналізованого контенту від провідних освітніх платформ.

від провідних освітніх платформ. "Мрія ID"- інструмент для ідентифікації кожного учасника освітнього процесу.

"Мрія" трансформує підхід до освіти в Україні, роблячи школи більш сучасними, технологічними та орієнтованими на потреби майбутнього.

"Сучасна школа без паперів та бюрократії, де ChatGPT інтегрують, а не забороняють, - це школа, яку ми будуємо з Мрією" - зазаначає Михайло Федоров.