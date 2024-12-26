Школи без паперів: як працює застосунок "Мрія"

Перший семестр із цифровою екосистемою "Мрія" завершено: у 40 пілотних школах учителі виставили 560 тисяч оцінок, батьки перевірили успішність дітей понад 120 тисяч разів.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.
Перший семестр у 40 пілотних школах, що працюють із цифровою екосистемою "Мрія", завершено. Учні, батьки та вчителі активно тестували новий формат освіти, який пропонує інтегровані технології для полегшення навчального процесу.
120 тисяч перевірок успішності.: Батьки активно стежили за успіхами своїх дітей у режимі реального часу через платформу "Мрія".
86 тисяч домашніх завдань: Учні отримували завдання у цифровому форматі, що зробило процес більш інтерактивним.
Це цифрова система для шкіл, яка включає:
"Мрія" трансформує підхід до освіти в Україні, роблячи школи більш сучасними, технологічними та орієнтованими на потреби майбутнього.
"Сучасна школа без паперів та бюрократії, де ChatGPT інтегрують, а не забороняють, - це школа, яку ми будуємо з Мрією" - зазаначає Михайло Федоров.
Нагадаємо, що 8 листопада, Кабінет міністрів України схвалив новий порядок наповнення контентом мобільного освітнього додатку "Мрія", призначеного для учнів середніх шкіл.
Додаток має стати основним цифровим інструментом-помічником для школярів, надаючи можливості не лише для навчання, а також і до заохочення навчатися за допомогою бонусів і призів.