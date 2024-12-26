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Школи без паперів: як працює застосунок "Мрія"

Фото: результати першого семестру з платформою Мрія (GettyImages)
Автор: Владислава Ткаченко

Перший семестр із цифровою екосистемою "Мрія" завершено: у 40 пілотних школах учителі виставили 560 тисяч оцінок, батьки перевірили успішність дітей понад 120 тисяч разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на віце-прем’єр-міністра України з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій Михайла Федорова.

Перший семестр із "Мрією": цифри та досягнення

Перший семестр у 40 пілотних школах, що працюють із цифровою екосистемою "Мрія", завершено. Учні, батьки та вчителі активно тестували новий формат освіти, який пропонує інтегровані технології для полегшення навчального процесу.

  • Виставлено 560 тисяч оцінок.: Учителі використовували цифрові інструменти для виставлення балів, що значно пришвидшило та спростило процес оцінювання.

  • 120 тисяч перевірок успішності.: Батьки активно стежили за успіхами своїх дітей у режимі реального часу через платформу "Мрія".

  • 86 тисяч домашніх завдань: Учні отримували завдання у цифровому форматі, що зробило процес більш інтерактивним.

Що таке "Мрія"

Це цифрова система для шкіл, яка включає:

  • План дня та конструктор розкладу.
  • Динаміку досягнень учнів.
  • Чати для комунікації між учнями, батьками та вчителями.
  • Бібліотеку персоналізованого контенту від провідних освітніх платформ.
  • "Мрія ID"- інструмент для ідентифікації кожного учасника освітнього процесу.

"Мрія" трансформує підхід до освіти в Україні, роблячи школи більш сучасними, технологічними та орієнтованими на потреби майбутнього.

"Сучасна школа без паперів та бюрократії, де ChatGPT інтегрують, а не забороняють, - це школа, яку ми будуємо з Мрією" - зазаначає Михайло Федоров.

Нагадаємо, що 8 листопада, Кабінет міністрів України схвалив новий порядок наповнення контентом мобільного освітнього додатку "Мрія", призначеного для учнів середніх шкіл.

Додаток має стати основним цифровим інструментом-помічником для школярів, надаючи можливості не лише для навчання, а також і до заохочення навчатися за допомогою бонусів і призів.

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