Школы без бумаг: как работает приложение "Мрія"

Первый семестр с цифровой экосистемой "Мрія" завершен: в 40 пилотных школах учителя выставили 560 тысяч оценок, родители проверили успеваемость детей более 120 тысяч раз.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на вице-премьер-министра Украины по инновациям, развитию образования, науки и технологий Михаила Федорова.
Первый семестр в 40 пилотных школах, работающих с цифровой экосистемой "Мрія", завершен. Ученики, родители и учителя активно тестировали новый формат образования, который предлагает интегрированные технологии для облегчения учебного процесса.
120 тысяч проверок успеваемости: Родители активно следили за успехами своих детей в режиме реального времени через платформу "Мрія".
86 тысяч домашних заданий: Ученики получали задания в цифровом формате, что сделало процесс более интерактивным.
Это цифровая система для школ, которая включает:
"Мрія" трансформирует подход к образованию в Украине, делая школы более современными, технологичными и ориентированными на потребности будущего.
"Современная школа без бумаг и бюрократии, где ChatGPT интегрируют, а не запрещают, - это школа, которую мы строим с "Мрією" - отмечает Михаил Федоров.
Напомним, что 8 ноября, Кабинет министров Украины одобрил новый порядок наполнения контентом мобильного образовательного приложения "Мрія", предназначенного для учащихся средних школ.
Приложение должно стать основным цифровым инструментом-помощником для школьников, предоставляя возможности не только для обучения, а также и к поощрению учиться с помощью бонусов и призов.