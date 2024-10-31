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У Вінниці розробили новий вид FPV-дрона: що про нього відомо

Четвер 31 жовтня 2024 20:08
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У Вінниці розробили новий вид FPV-дрона: що про нього відомо Фото: FPV VB 140 Flamingo (bees.vin)
Автор: Ніна Єланська

Українська компанія "Вінницькі бджоли" оголосила про завершення міжвідомчих тестувань нового FPV-дрона типу крило-перехоплювач VB140 Flamingo. Вони були створені для боротьби із російськими розвідувальними дронами типу "Орлан".

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на dev.ua.

За словами розробників, VB140 Flamingo здатен ефективно виявляти, переслідувати та знешкоджувати ворожі БПЛА, що суттєво вплине на точність ударів ворога.

Серед ключових характеристик дрона:

  • висота польоту до 4,5 км,
  • радіус дії до 50 км.

"Додаткова гнучкість у налаштуваннях дозволяє „птаху“ адаптуватися до умов, як вдень, так і вночі", - розповіли розробники.

Повідомляється, що завдяки цьому безпілотник може надійно захищати позиції українських сил від загроз у небі.

У компанії також анонсували наступну розробку - дрон для перехоплення ворожих дронів-камікадзе типу "Шахед".

"Кожен наш новий проєкт - це не просто крок вперед, це стрибок у майбутнє. Наступний виріб не тільки перевершить попередній, він стане справжнім гвинтом у механізмі захисту нашого неба!" - поділився Андрій Олексюк, директор компанії "Вінницькі бджоли".

Як Україна розпочала випуск власних дронів - читайте у нашому матеріалі.

Раніше міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомляв, що на полігоні Brave1 протестували 3 найочікуваніші технології для фронту.

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