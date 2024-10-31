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В Виннице разработали новый вид FPV-дрона: что о нем известно

Четверг 31 октября 2024 20:08
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В Виннице разработали новый вид FPV-дрона: что о нем известно Фото: FPV VB 140 Flamingo (bees.vin)
Автор: Нина Еланская

Украинская компания "Винницкие пчелы" объявила о завершении межведомственных тестирований нового FPV-дрона типа крыло-перехватчик VB140 Flamingo. Они были созданы для борьбы с русскими разведывательными дронами типа "Орлан".

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на dev.ua.

По словам разработчиков, VB140 Flamingo способен эффективно выявлять, преследовать и обезвреживать вражеские БПЛА, что окажет существенное влияние на точность ударов врага.

Среди ключевых характеристик дрона:

  • высота полета до 4,5 км,
  • радиус действия до 50 км.

"Дополнительная гибкость в настройках позволяет "птице" адаптироваться к условиям, как днем, так и ночью", - рассказали разработчики.

Сообщается, что благодаря этому, беспилотник может надежно защищать позиции украинских сил от угроз в небе.

В компании также анонсировали следующую разработку – дрон для перехвата вражеских дронов-камикадзе типа "Шахед".

"Каждый наш новый проект - это не просто шаг вперед, это скачок в будущее. Следующее изделие не только превзойдет предыдущее, оно станет настоящим винтом в механизме защиты нашего неба!" – поделился Андрей Олексюк, директор компании "Винницкие пчелы".

Как Украина начала выпуск собственных дронов - читайте в нашем материале.

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