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Через уламки збитих під Вінницею ракет постраждали 5 осіб

Фото: у Вінниці, під час обстрілів, від уламків ракет постраждали п'ятеро людей (Getty Images)
Автор: Сергій Пишкін

Під час масштабних ударів по Україні 26 липня, у передмісті Вінниці збили дві ракети "Калібр". На жаль, є постраждалі від уламків ракет.

Про це розповів голова Вінницької ОВА Сергій Борзов, повідомляє РБК-Україна з посиланням на його Telegram-канал.

"Вчора у передмісті Вінниці приблизно 14 години було збито дві ракети "Калібр". Від уламків постраждали п'ятеро осіб", - пише Борзов.

За словами голова ОВА, усім постраждалим надали необхідну медичну допомогу, їх життю нічого не загрожує.

"Пошкоджень зазнали господарські та технічні приміщення. Розмір збитків наразі уточнюється", - додав Борзов.

Масштабний обстріл 26 липня

26 липня, увечері в Україні оголосили масштабну повітряну тривогу. Вона була пов'язана з тим, що росіяни запустили ракети за допомогою стратегічних бомбардувальників Ту-95МС.

Через деякий час ворог також використав й гіперзвукові ракети "Кинжал".

Як розповідав речник Повітряних сил Юрій Ігнат, ворог намагався атакувати район Старокостянтинова Хмельницької області.

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